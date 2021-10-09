Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece'de eve giden vatandaşlar, binada oturan ve komşuları olan 32 yaşındaki İskan Yıldırım’ın merdivenlerde yattığını fark etti.

Hareketsiz genci gören komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise incelemenin ardından çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı.

2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Yaklaşık 2 ay önce nişanlanan gencin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

32 yaşındaki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Gencin kesin ölüm nedeni otopside yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olay yerine gelen İskan Yıldırım’ın ailesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

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