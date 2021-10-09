Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe’de internet üzerinden otomobilini satışa çıkaran Yüksel Koç, aracını satın almak isteyenler tarafından dolandırıldı. İddiaya göre ilk etapta Koç’a 5 bin lira kaparo gönderen dolandırıcılar geriye kalan 40 bin liralık kısmı ise çek olarak ödemek istedi. Çeki aldıktan sonra abayı teslim eden Yüksel Koç, bankaya gittiğinde çekin sahte olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Şüpheli şahıslar ise araçla birlikte kayıplara karıştı. Dolandırıcıların kullandığı araca gelen trafik cezalarını ise aracın ilk sahibi Koç ödemek zorunda kaldı.

DOLANDIRICILAR KAPARO PARASINI DA GERİ İSTEDİ

Dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs kısa süre sonra araç sahibi Yüksel Koç ile irtibata geçerek kaparo olarak gönderdiği 5 bin lirayı geri göndermesini aksi takdirde aracı ateşe vereceğini söyleyerek tehditlerde bulundu. Çaresiz kalan Koç, kaparo olarak aldığı parayı göndermek zorunda kaldı. Yüksel Koç'un tüm aramalarına rağmen dönüş yapmayan şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Mağdur araç sahibi, dolandırıcıya ait telefon numarasını aradığında ise karşı taraftan kendisini tanımadıkları cevabını aldı.

Beylikdüzü’nde garip dolandırıcılık: Sabaha kadar evine yemek siparişi gönderdiler Beylikdüzü’nde sanal ortamda kişisel bilgileri paylaşılan şahıs bilinmeyen bir numara tarafından aranarak rahatsız edildikten sonra sabahın ilk ışıklarına kadar evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişleri geldi. Talihsiz adam o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.