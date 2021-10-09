Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı olan Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar, böbrek rahatsızlığı çektiklerinde hastaneye gitmek yerine köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yaparak şifa arıyor.

Bozuk yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürmesiyle ünlenen Sorgun köyünde, traktör römorkunda zıplayarak yolculuk yapanların böbrek taşları kısa sürede düşüyor. Böbrek taşı düşürmek isteyen çok sayıda insan, köye gelerek traktörle yolculuk yapıyor.

"RAHATSIZLIK ÇEKENLERE YOLCULUK YAPTIRIYORUZ"

Köy yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürdüğünü ifade eden köylüler, "Yollarımız bozuk olduğu için araba veya traktörle yolculuk ederken çok fazla zıplıyoruz. Yollar yolculuk edenleri zıplattığı için böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden bazı insanlar taşlarını yolda düşürdü. Biz de bunun üzerine böbrek taşı rahatsızlığı çekenlere yollarda traktör römorku ve arabayla yolculuk yaptırıyoruz. Bu sayede kısa sürede taşlarını döküyorlar. Çok sayıda kişi taşını döktü" dedi.

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Böbrek hastaları pandemide evde diyalizi tercih etti Pandemi döneminde diyaliz merkezlerine gitmek istemeyen hastaların evde uygulanan bir tedavi olan periton diyalizini tercih ettiğini söyleyen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Ayça İnci “Periton diyalizi yapan hastalarımız tedavilerine evlerinde devam ettikleri için sosyal izolasyonlarını tam olarak sağlayabiliyor, enfeksiyondan daha rahat korunabiliyor” dedi.