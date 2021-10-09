Türkiye Gazetesi

İstanbul’da taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ataşehir’de yaşanan olayla, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın basında yer almasıyla taksi sürücüsü büyük tepki çekti.

RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 34 TJR 47 plakalı ticari taksi polislerce Bağcılar’da Halkalı Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde ticari taksinin belediye ruhsatının daha öncesinde iptal olduğu tespit edildi.

BİN 399 TL CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsü Muharrem Y.’ye, 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden bin 339 TL cezai işlem uygulandı. 34 TJR 47 plakalı ticari taksi 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü Muharrem Y.’nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

Başakşehir’de taksi denetimi: Yolcu seçen taksiciler trafikten men edildi Başakşehir’deki AVM önünde duraklayan taksi sürücülerine ücret karşılığı yolcu bulan değnekçi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almayan 2 ticari taksi ise trafikten men edildi.

Turist kılığına giren polislerden taksicilere denetim İstanbul Fatih'te turist kılığına giren sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde denetim gerçekleştirdi. 4 araç bağlanarak otoparka çekilirken, kurallara uymayan taksicilere ise ceza yağdı.