Türkiye Gazetesi

Antakya’nın 75. Yıl Bulvarı üzerinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda genç bir kadın kendisini baltayla kovalayan şahıstan kaçmaya çalışıyor. Korku ve panik içinde olan kadın can havli ile yolun karşısına geçiyor. Karşı kaldırımda bulunan binanın önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanında giderek yardım isteyen kadının yardım çağrısı cevapsız kalıyor. O sırada elindeki baltayla genç kadının yanına gelen saldırgan kadına baltasıyla sayısız kez saldırıyor.

BALTALI SALDIRGAN YAKALANDI

Baltalı saldırganın genç kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Baltalı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sularında yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, hastanede tedavi altına alınan kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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