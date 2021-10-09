Türkiye Gazetesi

Saat 19.30 sıralarında D100 Karayolu Sanayi Sitesi girişinde kaza meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Engin Özcan idaresindeki otomobil, sanayi sitesinden ters yönden D100 Karayolu'na çıkan Orhan Karacan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Mahmut Uygur yönetimindeki otomobil ise, sanayi sitesine giriş yaptığı sırada kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, Engin Özcan idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ertan Dağlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

GAZ KAÇAĞI DURDURULAMADI

Kazada hurdaya dönen Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı otomobilde gaz kaçağı meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin otomobildeki gaz kaçağını engelleme çalışması sonuç vermedi. Ekipler, olay yerine gelen vatandaşları araçların çevresinde sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Kozyatağı'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi İstanbul D-100 karayolu Kozyatağı'nda 5 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otoyolda trafik bir süre trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesi sonucu akış normale döndü.

Beylikdüzü E-5'te zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi Son dakika haberine göre; Beylikdüzü E-5 yan yolda bir kamyon, iki minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kazada bir kişi yaralandı.