Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim haftasına ilişkin korona virüs risk haritasını açıkladı. 219 bin nüfuslu Bilecik’te 100 bin kişide vaka sayısı geçen hafta 334,68 seviyesinden 47,09 oranında düşerek bu hafta 287,59 oldu.

AŞILAMADA DURUM

'Mavi' kentler arasında yer alan Bilecik’te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 76.4 oldu.

Aşılama hızla devam ediyor! Mavi il sayısı 24 oldu Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75’i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.

Bakan Koca duyurdu, 'Mavi kategori'ye giren il sayısı 20 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi. Böylece "Mavi kategori"ye giren il sayımız 20 oldu.