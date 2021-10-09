Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da bulunan bir apartmanda kötü kokuların yayılarak vatandaşları rahatsız etmesi üzerine korkunç bir ger.ek orataya çıktı. Zira koku kendisinden 15 gündür haber alınamayan bir gence aitti. Talihsiz gencin 15 gün önce hayatını kaybettiği, yalnız olduğu için de kokana kadar öldüğünün fark edilmediği öğrenildi.

CESEDİ 15 GÜN BOYUNCA FARK EDİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde kötü kokuların gelmesi üzerine komşular, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, apartman dairesine girdiklerinde bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Uğur Kabal isminde bir gence ait olduğu belirlendi. Tek başına yaşadığı öğrenilen Uğur Kabal’ın yaklaşık 15 gün önce vefat ettiği tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Uğur Kabal’ın cenazesi, polis ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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