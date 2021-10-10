Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye gezen bekçiler, boş arazide bir aracın durduğunu ve içerisinde şahısların olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelenerek araçta arama yapan ekipler, kapının cep kısmında saklanmış şekilde 4 adet içime hazır uyuşturucu madde ve 2 ayrı poşete sarılı 8.6 gram Skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde buldu.

KULLANDIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Şahıslar uyuşturucu maddeyi kullandıklarını itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan S.Ç., E.T., E.B., E.E. ve R.A. isimli 5 kişi, Darıca Farabi ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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