Türkiye Gazetesi

7 Ekim Perşembe günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu’nda, 4’üncü sınıf olan iki öğrenci bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören S.B., kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Daha sonra sesleri duyarak sınıfa giren ikinci sınıf öğretmeni M.Ç. çocukları ayırmaya çalışan S.B. ve başka bir öğrenciyi kulaklarından tutup havaya kaldırdığı öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kulağı kanayarak yaralanan 9 yaşındaki S.B, sırasına geçerek ağlamaya başladı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni kulağı kanayan S.B'ye ilk önce müdahale etti, ardından okula gelmesi için anneyi arayarak haber verdi. Okula gelen Mecbure B., M.Ç, isimli öğretmenle bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından anne Mecbure B., oğluyla hastaneye giderek darp raporu aldı. Anne Mecbure B. ve oğlu ardından ifade vermek için polis merkezine gitti. Küçükçekmece Çocuk Şube Amirliğine annesiyle birlikte giden 9 yaşındaki öğrenci, avukat eşliğinde ifade vererek öğretmen M.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ARKADAŞIM İLE BENİM KULAKLARIMIZI ÇEKTİ”

İki arkadaşının kavgasını ayırırken öğretmenin birden geldiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi S.B., “İlk önce arkadaşlarım kavga ediyordu. Benle arkadaşım onları ayırıyorduk. Sonra o hoca geldi arkadaşım ile benim kulaklarımızı çekti. Benim de onun da kulaklarını tutup havaya doğru kaldırdı. Sonra kendi hocam geldi, beni aşağıya eczane dolabı vardı oraya götürüp, pamukla bir şey sardı. Bu hoca benim hocam değil, başka hoca. Geldiği gibi kulaklarımdan çekip havaya kaldırdı, sonra bıraktı” dedi.

“OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM”

Bu aralar okula gitmekten korktuğunu anlatan 9 yaşındaki S.B., “Hocam geldi annemi aradı. İlk hastaneye gittik, sonra polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Ben bu aralar okula gitmek istemiyorum. Korkuyorum, bu öğretmen bana bunu yine yapar” diye konuştu.

“BENİM ÖĞRETMENLİĞİMİ SORGULAYAMAZSIN”

Okula gittikten sonra öğretmenle aralarında tartışma çıktığını anlatan anne Mecbure B., “Sabah saat 09.30 sıralarıydı çocuğumun öğretmeni beni aradı, okula gelebilir misin dedi? Doğru dürüst bir şey söylemedi. Gittiğimde çocuğumu getirdi ve oğlumun kulağını bir öğretmen bu hale getirmiş. Öğretmeni bulduğumuzda 'özür dilerim' dedi ama bu kadar yeterli mi, özürle çocuk iyi oldu mu? Daha sonra üstüme üstüme yürüdü, bağırdı. ‘Benim öğretmenliğimi sorgulayamazsın, kimse benim öğretmenliğimi sorgulayamaz’ dedi. Sonra hastaneye gidip darp raporu aldık ve polis geldi. Doktor, 'bu çocuğun kulağı kopma noktasına gelmiş' dedi. Polisle birlikte karakola giderek şikayetçi olduk” dedi.

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