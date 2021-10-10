Türkiye Gazetesi

Kumluca ilçesi'nde bir markete dün alışverişe gelen orta yaşlı bir vatandaş, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi.

Durumu markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. Fırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu adamın, “Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum” dediği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adamın ayakkabısını çıkarması ve çorapları ile alışveriş yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek, çok sayıda beğeni aldı.

"YERLER KİRLENMESİN AMCAM, AYAKKABILAR KİRLİ"

Market sahibi Hasan Çetin, “Sabah saatlerinde markete bir amca geldi. 55-60 yaşlarındaydı. Ayakkabılarını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim. Ekmek getiren fırıncı görmüş. Bana ‘Senin bu adamı alkışlaman lazım’ diyerek içeri girdi. Ben de ne oldu dedim. Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde. Amca da bana ‘Yerler kirlenmesin amcam, ayakkabılar kirli’ dedi. Ben de 'Olur mu' dedim. 'Temizleriz' dedim. Şaşırdık. Hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok. Amca bizi mahcup etti” dedi.

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