Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Abdurrahman U. İsimli şahıs, ailesiyle görüntülü telefon görüşmesinde denize atlayarak intihar edeceğini söyledi.

EKİPLER ARAMAYA BAŞLADI

Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Gelen ihbar sonrasında Emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri intihar eden şahsı aramaya başladı.

ARKADAŞININ EVİNDE UYURKEN BULUNDU

Kayıp şahıs Bandırma kordonda yaklaşık 3 saat arandı. Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdurrahman U. bulunamadı. Gerçek 3 saat sonra açığa çıktı. Şahsın bir evde olduğu ihbarını alan Emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdurrahman U.'yu arkadaşının evinde uyurken buldu.

“3 SAAT BOYUNCA ARAMA YAPTIK”

Bu arada aramalar sırasında Bandırma Limanına giriş çıkışlar durduruldu. İstanbul'dan kalkan 19:00 feribotu Bandırma açıklarında bekletildi. Feribot 3 saat sonra feribot iskeleye yanaşarak yolcuları bıraktı. Yük gemileri ve Ro - Ro gemisi de 3 sonra limana giriş yaptı. Yaşanan olay hakkında bilgi veren 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, " Akşam saat 21:00 sıraları Emniyete gelen bir üzerine sahilde bir şahsın intihar ettiği ihbarı sonucu buraya geldik. 3 saat arama yaptık sonuç alamadık. Daha sonra Abdurrahman Ugey isimli sahsın arkadaşının evinde bulunduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulunmuş. Bu sürede feribot bandırma açıklarında bekledi. Yük gemileri ve Ro - Ro gemileri limana giriş yapamadı. Bizde sahıs bulununca olay yerinden ayrılıyoruz " diye konuştu.

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