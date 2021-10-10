Türkiye Gazetesi

Geçen Cuma günü Antakya'da yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan (20) tartıştığı sevgilisi Elif D.'ye (20) satırla saldırdı.

İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı.

5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı.

SEVGİLİSİNİN ARDINDAN GÖZ YAŞI DÖKTÜ: AFFEDİN ONU

Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan’ı bekleyen Elif D., "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti.

Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.

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