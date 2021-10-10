Türkiye Gazetesi

Pendik'ten eşi ve çocuğuyla birlikte Kocaeli'nin Darıca ilçesinegelen dilenciler, bekçilere yakalanınca gerçek ortaya çıktı. Ekiplere kimliğinin olmadığını söyleyen dilencinin, kimliğinin bulunması üzerine karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde sokak üzerinde gezen 2 vatandaş, çöp konteynerinin yanında bir adam ve bir kadının kucaklarında çocukla birlikte oturup dilendiklerini gördü. Hareketsiz yatan çocuğun durumundan endişelenen vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

'KİMLİĞİM YOK' YALANI AYAĞA KALKINCA ORTAYA ÇIKTI

O sırada bölgede devriye atan bekçiler duruma müdahale etti. Dilenen kişinin nereden ve neden geldiğini sorgulayan ekipler, GBT yapılabilmesi için kimlik istedi. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen dilencinin yalanı, ayağa kalkınca ortaya çıktı.

Dilencinin ayağa kalkmasıyla birlikte yanında getirdiği kimliğinin yere düştüğü fark eden vatandaşlar, ekiplere gösterdi. Kimliği alarak GBT sorgusu yapan ekipler, G.H. isimli şahsın koronavirüs hastası olduğunu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. İstanbul Pendik’ten dilenmek için Kocaeli’ye geldiği belirlenen dilenciye cezai işlem uygulandı. Foyası ortaya çıktığında ekiplere iyileştiğini söyleyen kişi, ceza yazılmaması için de uzun süre dil döktü.

"ZABITA GELMESEYDİ TAKİP EDECEKTİK"

Aynı bölgeden 2 kez geçtiklerini ve dilencilerin ikisinde de yanlarında bir çocukla dilendiğini gördüklerini anlatan Latif Keskin, olayı şöyle ifade etti:

"Biz bu soğukta çocuğun burada olmasına üzülerek zabıta ve polis ekiplerini aradık. Öncesinde polisi aramıştık, bizi zabıtaya yönlendirdiler. Zabıta ekiplerine yardımcı olmaları için talepte bulunduk ve ekiplere 'Biz burada olacağız ve bekleyeceğiz' diye belirttik."

"Şans eseri bekçi arkadaşlar buradaymış, biz de onlara destek olmak amacıyla burada bulunduk. Zabıtalar da buraya gelmeseydi biz burada gerekirse evlerine kadar takip edecektik. Sadece 10 dakika içerisinde 2 araba buraya geldi ve 2 arabadan para aldılar."

"ÇOCUĞA NE VERDİLER BİLMİYORUZ, BAYGIN YATIYOR"

"O çocuk orada baygın yatıyor. Bu uyuma değil, bu bir baygınlık. O çocuğa ne verdiler, ne yaptılar onu da bilmiyoruz. 'Kimliğim yok' dedi, ayağa kalktığında kimliğini biz bulduk, yerdeydi. Kimliğini verdik, pozitif çıktı. Paraya ihtiyacı olduğunu söylemesine rağmen kendisi Pendik’ten buraya gelecek parayı bulabilmiş ve oradaki belediye ekiplerinden yardım talep etmemiş, gelmiş burada 'Devlet bana bakmıyor' diyor, öyle bir dünya yok"

Kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptıran şahıs tutuklandı İstanbul’da metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptırdığı iddiasıyla yakalanan suç örgütü lideri tutuklandı.

Dilencinin üzerinden 10 bin TL çıktı Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan bir kadının üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL para ele geçirildi. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

’Oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciyi polis enseledi Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çarşı ve pazar esnafına ’oruçluyum’ diyerek duygu sömürüsünde bulunan dilenci polisler tarafından yakalandı.