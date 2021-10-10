Türkiye Gazetesi

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Melikşah Mahallesinde bir apartmanın 3. katında gerçekleşen olayda 70 yaşında emekli öğretmen Turgut Ş. kanser hastası olan ve son zamanlarda tartışma yaşadığı 70 yaşındaki eşi Sevim Ş.’yi başından vurdu. Sevim Ş. olay yerinde hayatını kaybederken Turgut Ş. ise polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Olay yerinde yaşamını kaybeden Sevim Ş. Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

“ÇOK KONUŞUYORDU”

Eşini başından vurarak öldüren Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.

17 yaşındaki hamile eşini vurdu! İntihar süsü vermek için hastaneye götürdü İstanbul Beyoğlu’nda dehşet, 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki genç kadın, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Öfkeli koca, cinayete intihar süsü vermek için kucağına aldığı ağır yaralı eşini caddeye taşıyarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocanın "intihar etti" yalanını Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri bozdu.