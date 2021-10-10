Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde park halinde bulunan tırın kabin kısmında yangın çıktı. Tırda çıkan alevler kısa süre içinde park halinde olan diğer tıra sıçrayarak iki tır da alev topuna dönerek kullanılamaz haline gelmiştir. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

YANGINI TIR ŞOFÖRÜ ÇIKARDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yangının araçlardan birinin şoförü S.P. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kendi aracı içerisinde bunalıma girerek bez parçalarını tutuşturmak suretiyle, her iki aracı ve mescidi ateşe verdiği belirlendi.