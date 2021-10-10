Türkiye Gazetesi

Hastane randevusuna bir gün kala kalp krizinden öldü. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye eri olarak görev yapan 59 yaşındaki Yavuz Barlas, sabah mesaiye başladığı sırada fenalaştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Barlas, hastaneye kaldırıldı. Ancak itfaiye eri kurtarılamadı. Merhum için İtfaiye Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.



İTFAİYE ARACI BU SEFER CENAZESİNİ TAŞIDI

Barlas'ın cenazesi, itfaiye aracıyla getirildi. Mesai arkadaşlarından ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından cenaze Dilara Camii’ne götürüldü. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barlas, Akyol Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan Barlas'ın bir haftadır devam eden kalp rahatsızlığı için 11 Ekim tarihine kardiyoloji servisinden randevu aldığı öğrenildi.