Türkiye Gazetesi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) kadın ile erkek sürücü arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Olaya vatandaşlar da dâhil olunca tartışma büyüdü. Bir türlü sakinleşmeyen şahıs, aracına atlayıp gaza bastı. Bu esnada önüne çıkan bir çocuğu ezdi. Araç, yeğenini kurtarmak için önüne atlayan birine daha çarptı. Havaya fırlayan adam, yere düştü ve kafasını asfalta çarptı. Sürücü kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtilirken beyin kanaması geçirdiği tespit edilen diğer yaralı yoğun bakıma aldı.

TEM'de feci kaza! Lastik değiştiren kardeşleri kamyon ezdi Bolu'da yol kenarında araç lastiği değiştiren iki kardeşe kamyon çarptı. Kardeşler kazada can verdi.

Bir babanın en acı anı: 3 yaşındaki oğlunu ezdi Trabzon'da bir kişi, arabasını park etmeye çalışırken oğluna çarptı. Çocuk kurtarılamadı.