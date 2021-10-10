Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu'ndan bir genç hastane önüne bırakıldı. Olaya müdahale eden sağlık görevlileri gencin karnından vurulduğunu fark etti. Hemen müdahale gerçekleştirilen talihsiz genç yaşam savaşını kazanamayarak öldü.

SEDYEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, 2 Ekim’de Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Çölgeçen henüz bilinmeyen bir nedenle silahla karnından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından gencin arkadaşları, yoldan durdurduğu bir otomobille yaralı genci Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi girişinde bulunan sedyeye bıraktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Yaralı gencin arkadaşları ise hastaneden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan gencin getirildiği otomobilden sedyeye bırakılması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hiçbir şey olmamış gibi yaklaşıp, oturan adamı vurup gitti Bayrampaşa'da marketin önünde oturan Lübnan uyruklu adam, bir anda yanına yaklaşan kasklı adamın silahlı saldırısına uğradı.

Önce bıçakladı, kaçarken silahla ateş açtı Mersin’in Tarsus ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından önce bıçaklanan ardından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.