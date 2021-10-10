Türkiye Gazetesi

Manisa Kırkağaç ilçesinde yangın faciası yaşandı. Bir evde başlayan yangın kısa sürede yayılarak 2 eve daha ulaştı. Yangınların sonucunda 1 kişinin feci şekilde öldüğü öğrenildi.

Yangın sonrası evler kullanılmaz hale geldi.

YANGINDAN KAÇMAK İSTERKEN EŞYALARIN ARASINA SIKIŞTI

Yangın, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi 4 Sokak'ta başladı. Edinilen bilgiye göre, ikamette başlayan yangın bir anda çevre evlere de sıçradı. Yangının paniğiyle evden çıkmak isterken eşyaların altında kalan 83 yaşındaki Ali Yaran hayatını kaybetti.



1 EV KÜLE DÖNDÜ, 2 EV BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederlerken, 1 ev küle dönerken, 2 ev büyük zarar gördü. Korku dolu anların yaşandığı yangında vatandaşlar da yangına müdahaleye destek verdi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 acil ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangında hayatını kaybeden Ali Yaran isimli vatandaş

Yangın bir evi kül etti Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı Bolu’da 2 katlı bir evin garajında yangın çıktı. Ön kısmını alevlerin sardığı evde mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.