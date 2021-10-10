Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın işlek bir meydanında yabancı uyruklu gençler birbirlerine saldırdı. Kavgada bıçakalrin bir anda ortaya çıkması üzerine 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"YAN BAKTIN" KAVGASI

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi üzerinde bulunan Demokrası Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.W.B. (16) ile M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D. (15) isimli gençler arasında yan bakma mevzusundan dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, A.W.B. isimli şüpheli M.H., A.H.İ. ve M.D. isimli 3 genci bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ

Kalbinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 16 yaşındaki M.H. isimli yabancı uyruklu genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli A.W.B. ise olaydan kısa süre sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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