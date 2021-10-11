İstanbul Sancaktepe'de balkondan tartıştığı aile üyelerine ateş açan kişi, sokaktaki bekçileri yaraladı. Merve Mahallesi Mina Sokak'taki evde aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C. sokağa çıkan aile üyelerinin üzerine ateş açtı.
AİLESİNE SIKTI, BEKÇİLERİ YARALADI
Bu esnada sokakta devriye görevi yapan bekçiler A.G. ve B.Y. olaya müdahale etmek isterken silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Özel Harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri, yaralanmanın gerçekleştiği alanda çalışmalarda bulundu. Zanlı Y.C. ateş açtığı silahla olay yerinde gözaltına alındı.
Kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Tekirdağ'da kavga ihbarı ihbarı üzerine olay yerine giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1 bekçi şehit olurken diğeri de yaralandı.
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçiden acı haber geldi Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bekçiye çarptı. Bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
İstanbul'da ailesine ateş açan adam sokaktaki bekçileri yaraladı
İstanbul Sancaktepe'de yaşanan olayda ailesi ile tartışan adam onlara kurşun yağdırdı. Olaya müdahale etmek isteyen bekçiler ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
İstanbul Sancaktepe'de balkondan tartıştığı aile üyelerine ateş açan kişi, sokaktaki bekçileri yaraladı. Merve Mahallesi Mina Sokak'taki evde aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C. sokağa çıkan aile üyelerinin üzerine ateş açtı.
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