Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir canı hayattan kopardı. Kocaeli TEM'de meydana gelen feci kazanın fitilini arıza yapan tırın yolda kalması ateşledi. Hıza gelen kamyonetin tırın durduğunu fark etmemesi üzerine arkadan araca çarpması sonucunda ölüm geldi. Talihsiz sürücü olay yerinde öldü.

ARIZ AYAPAN TIRA SERT BİÇİMDE ÇARPTI

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe İlçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Acısu Mevki üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM üzerinde seyir halinde olan T.G. idaresindeki 16 SL 120 plakalı Scania marka tırın arıza yapması sebebiyle, sürücüsü emniyet şeridinde durdu. Bunun üzerine arkadan gelen M.Y. yönetimindeki 16 AIE 309 plakalı üzüm yüklü kamyonet, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y., paramparça olan kamyonetinin içinde sıkışarak yaralandı.

KAMYONETTEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından M.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'daki kazada 19 yaşındaki sürücü öldü Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada araba şarampole devrildi, 19 yaşında olduğu öğrenilen sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Otomobil ters yönden çıktı, zincirleme kaza meydana geldi Bolu’da, Sanayi Sitesi’nden D1-00 Karayolu’na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlardan birindeki gaz kaçağını önleyemeyen itfaiye ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Beylikdüzü E-5'te zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi Son dakika haberine göre; Beylikdüzü E-5 yan yolda bir kamyon, iki minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kazada bir kişi yaralandı.