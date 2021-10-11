Türkiye Gazetesi

Sultangazi’deki 125. Yıl İlköğretim Okulunda dördüncü sınıfa giden Emirşah Durmaz’a iki yaşındayken DMD (Kas hastalığı) teşhisi konuldu. Emirşah, yıllar geçtikçe yürüyemez hâle geldi. Pandemiyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte iyice dış dünyadan koptu, ailesi dışında kimseyle konuşmaz oldu.

Yüz yüze eğitime dönülmesiyle sınıf öğretmeni Ömer Baltaş ve arkadaşları onunla özel olarak ilgilendi. Durmaz, sınıf başkanı seçildi, her sabah okul girişinde slogan ve alkışlarla karşılandı. Tenefüslerde ise arkadaşları, tekerlekli sandalyesini âdeta taht gibi taşıdı “Emirşah padişah” diye oyunlar oynadı. Bu ilgi sayesinde Durmaz, yeniden sosyal hayata döndü ve konuşmaya başladı.

Öğretmeni Baltaş “Emirşah kimseyle konuşmuyordu. İlgi ve sevgiyle arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. Ancak benimle hâlâ konuşmuyor. İleride benimle de konuşacağına eminim” dedi.

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