Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saat 22.00 aıralarında arkadaş oldukları ileri sürülen Mahsun Aslan, A.F. ve S.F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu 30 yaşındaki Mahsun Aslan, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheliler bindikleri otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken, evinin önünde bıçaklanan Aslan, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenilen Aslan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil ile kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

14. kattan otomobilin üzerine düştü, feci şekilde hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen genç, feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci kaza! Kamyonetten cesedi çıktı Kocaeli TEM'de bir tır arıza yapınca durmak zorunda kaldı. Olayın farkına varamayan bir kamyonet sürücüsü arkadan gelip tıra çarpması sonucunda hayatını kaybetti.