Türkiye Gazetesi

Eşiyle boşanma aşamasına gelen Ahmet Ş., günlüğü okuyunca kadının yıllardır başkasıyla ilişki yaşadığını fark etti. Günlük sayfalarını ve eşinin WhatsApp yazışmalarını dava dosyasına koyan adamın evliliklerinden önce eşinin başkasıyla ilişkisi olduğunu ve evlendikten sonra bu ilişkinin devam ettiğini ispatlamasıyla mahkeme, adamı haklı buldu ve davayı kazandı.

YILLARDIR ALDATIYORMUŞ

Ahmet S. ile Banu S. çifti, 2014'te hayatlarını birleştirdi. Ancak 7 yıllık evliliklerinin ardından eşinin WhatsApp üzerinden Mehmet isimli bir erkekle yazışmalarını gören Ahmet, sadakatinden şüpheye düştüğü eşinden ayrılmak istedi. Bu isteği üzerine eşyalarını toplayarak evden ayrılan kadın, günlüğünü unutunca kocası, yıllardır aldatılıyor olduğunu öğrendi.

GÜNLÜĞÜ İLİŞKİSİNİ ELE VERDİ

Sabah'ın haberine göre, gardıropta kalan günlüğü okuyan Ahmet, eşinin evlenmeden önce, 2011 yılında yazdığı "Mehmet bugün beni yıktı geçti. Bana belki de ilk defa bu kadar acımasız oldu. Ona bir şey diyemem... Çok kızgın, haklı, ben onu aldattım. Ona hep kendimi savundum. Benim hakkımda çok şey duydu, öğrendi" ifadelerini gördü.

ÜNİVERSİTEDEN BERİ KONUŞUYORLARMIŞ

2012 yılında eşinin yine Mehmet ile ilgili yazdığı duygusal notlar olduğunu gören adam, eşi Banu'nun üniversite yıllarından beri Mehmet'le ilişkisi olduğunu fark ederek Banu ile Mehmet'in yazışmaları ile günlük kayıtlarından oluşan 24 sayfayı avukatına verip boşanma davası açtı.

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Banu S. ise günlüğünü mahkemeye vererek özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla kocasından şikâyetçi oldu. Ancak mahkeme, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirttiği kadını ağır kusurlu bularak eşlerin boşanmasına karar verdi. Banu S. eşinin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini, günlüğün ilgili sayfalarını, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığını iddia ederek cezalandırılmasını isterken Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, koca suçsuz bulundu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Kadın ise dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da aile içi geçimsizliğin kaynağının, kadının güven sarsıcı ve olumsuz davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıdığı belirtilerek Ahmet S.'nin beraatını karar verdi.

Sanal aldatmalar boşanmaları artırdı Edirne Barosu avukatlarından Bedia Mutlu Mirzabey, pandemide çevrimiçi aldatmaların, boşanmaların ve aile içi şiddetin ciddi oranda arttığını, boşanma davası açmak için gelen çok sayıda müvekkilinin olduğunu belirtti.

Avukatlar şokta, çevrimiçi aldatmalar ve boşanmalar da ciddi artış var Edirne Barosu avukatlarından Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi döneminde çevrimiçi aldatmaların, boşanmaların ve aile içi şiddetin ciddi oranda arttığını belirterek, son dönemde aldatıldığını öğrenen ve ‘eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı’ sözleriyle boşanma davası açmak için gelen çok sayıda müvekkilinin olduğunu anlattı.

Kanada'daki rehine olayı aldatmaca çıktı Kanada’da Montreal şehrinde polis, telefonla rehine ihbarı almasının ardından öğleden sonra 1.30 sularında Ubisoft adlı oyun firmasının çevresine sevk edilmişti.