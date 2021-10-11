Türkiye Gazetesi

Brezilya’da Formoso Nehri'ne dalış yapan Bartolomeo Bove, ilginç bir olayla karşılaştı. Nehrin dibinde 7 metre uzunluğunda olan anakonda yılanı ile karşı karşıya geldi.

SU ALTINDA 10 DAKİKA DURABİLİYOR

Zehirsiz yılanlar olan yeşil anakondalar su altında 10 dakika durabilen canlılar olarak bilinir.

ANAKONDA İLE BURUN BURUNA GELDİ

Su altı kameramanı Bartolomeo Bove, Formoso Nehri'ne dalış yaptı. Bove nehrin dibinde yeni keşif bulmayı beklerken bir anda yeşil dişi bir anakonda ile burun buruna geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YILANI

Dünyanın en büyük yılanlarından olan anakondaların doğada sinsi bir duruşları vardır. Kendilerini çok yormayan bu canlılar agresif hamleler de yapmaz. İzleyenlerin nefesini tuttuğu görüntülerde kameramanı karşısında gören anakonda, sessizce Bove'dan uzaklaşmayı tercih etti.

7 METRE VE 90 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Uzunluğu 7 metre ve ağırlığı 90 kilogram olan dişi anakondayı görüntülemeyi başaran Bove, eşsiz anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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