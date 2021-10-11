Türkiye Gazetesi

Çengelköy sahilindeki Boğaz’a dökülen Bekar Deresi’nden gelen kötü kokular hem esnafın hemde vatandaşların tepkisini çekti. Suyun renginde değişim olduğunu belirten vatandaşlar isyan etti.

ESNAF VE ÇEVRE HALKI ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR

Üsküdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokuya başta çevre halkı olmak üzere vatandaşlar çözüm bulunmasını istiyor.

ESNAF VANTİLATÖR İLE MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Esnafın, kafe çevrelerine vantilatör koyarak kokuyla mücadele etmeye çalıştığı görülürken, hafta sonunda Çengelköy'e gelen vatandaşlar ise oluşan ağır kokuya sitem etti. Bekar Deresi'nde oluşan suyun rengindeki değişim de dikkat çekti.

“KOKU DAYANILACAK GİBİ DEĞİL”

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Betül Tıkız, "Burası için büyük bir problem bu. Bu koku bu manzaraya yakışmıyor. Neden çözüm bulamıyorlar, onu da anlamış değilim. Buraya güzel bir hafta sonu yürüyüşü yaparak manzarayı izlemek için gelmiştik ama koku gerçekten dayanılacak gibi değil. İstanbul'a yakışmayan bir görüntü" dedi.

“KOKUYU ALAN BURAYI TERK EDİYOR”

İbrahim Köse adlı çevre sakini ise, "Koku gerçekten rahatsız edici. Esnaf vantilatör koymuş ama bu çare değil. İnsanlar buraya fotoğraf çekilmeye geliyor. Kokuyu alan burayı terk ediyor. Acilen bu koku sorununun çözülmesini istiyoruz. Çünkü rahatsız edici bir boyutta uzun süredir devam ediyor. Umarım bir an önce çözüm bulunur" diye konuştu.

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