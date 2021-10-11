Türkiye Gazetesi

Haramidere bağlantı yolunda bir araç yangını ihbarına giden polis ekipleri, itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araç sahibini aramaya başladı.

Yapılan araştırmada aracın Avcılar'da yaşayan 38 yaşındaki Esra Yıldız ve Nurettin Yıldız çiftine ait olduğu öğrelirken, çifte ulaşamayan ekipler aile yakınlarına haber verdi.

Çiftin evine giden yakınları ise kapıyı açan olmayınca çilingire haber verdi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Polis gözetiminde çilingir yardımıyla eve giren ekipler Esra Yıldız'ın cansız bedeni ile karşılaşrken, boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Gizemli olayda araştırmayı derinleştiren ekipler gece saatlerinde 2 şahsın eve girdiğini belirdi. Çiftin otel işletmeciliği yaptığı öğrenilirken, öldürülen kadının eşi Nurettin Yıldız'a ise ulaşılamadı.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

KOMŞULAR ŞAŞKIN

Çiftin komşusu Derya Puy, "Mahalleden komşumuz. Kendi hallerinde insanlardı. Sabah işe gidip akşam geliyorlardı. Çok da iyi bir insandı. Biz de haberi bu şekilde aldık. Evde boğazını kesmişler, Esenyurt'ta araçları yanmış. İki kişi eve girmiş ve boğazını kesmişler" ifadelerini kullandı.

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