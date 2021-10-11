Türkiye Gazetesi

2004 yılında Kartepe'de bir tavuk firmasında çalışan 25 yaşındaki Murat Özdemir, saldırıya uğramış bıçaklanarak katledilmişti. Şirkete ait kamyonetle gün içerisinde pek çok yerden tahsilat yapan Özdemir'in yanında bulunan içi para, çek ve senet dolu çanta ise katillerce çalınmıştı.

KATİL 17 SONRA ÖĞRENİLDİ

Faili meçhul olarak belirlenen dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Geniş çaplı çalışma başlatan cinayet bürosu ekipleri, o dönemde tavuk firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu.

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, tavuk firmasının muhasebecisi M.Ş. (43) ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.F.'nin olaya karıştığını tespit etti. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, koronavirüs hastası olduğu tespit edilen M.Ş., İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde koruyucu tulum giydirilerek polis merkezine getirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

SUÇLU OLARAK MUHASEBECİYİ GÖSTERDİ

Şüpheli H.F., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben yapmadım, suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada. Suçlu ben değil, M.Ş.'dir" dedi.

Öte yandan M.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne de tulumla gönderildi.

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