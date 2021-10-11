Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADA AŞI KARŞITI PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU
Güvercin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretim görevlisinin, sosyal medya hesaplarından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Güvercin’in vefatının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden ise açıklama geldi. Açıklamada, “Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şadet Güvercin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.
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Aşı karşıtı paylaşımlar yapan öğretim üyesi koronadan öldü
Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenilen öğretim görevlisi koronadan öldü.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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