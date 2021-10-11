Bitlis'te jandarmanın durduruğu 2 araçtan 29 kaçak göçmen çıktı. Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı.
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Uygulamada durdurulan 2 otomobilde, 2 araç sürücüsü ile yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 23 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Geri itilen 26 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon Almanya’da 30’dan fazla suça karışan ve sınır dışı edilen “Lions-Cartel” adlı suç örgütünün Afgan uyruklu çete lideri ve çete üyeleri İstanbul Bahçelievler’de yakalandı.
Bitlis'te 2 otomobilden 29 göçmen çıktı
Bitlis'te jandarma tarafından durdurulan 2 arabadan yasa dışı yollarla geldikleri öğrenilen 29 göçmen yakalandı.
Bitlis'te jandarmanın durduruğu 2 araçtan 29 kaçak göçmen çıktı. Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı.
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