Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Özalp Oto Sanayi Sitesi'nde Nevzat Çaygeç’e ait dükkanın önünde bakım için park edilen bir İranlı'ya ait otomobilde gaz kaçağı sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkana da sıçradı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alevlerin sardığı ve patlamanın meydana geldiği otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük hasar oluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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