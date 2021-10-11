Türkiye Gazetesi

Vatan Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beldenin de doğalgaza kavuştuğunu söyledi. Şimşek, diğer ilçe ve beldelere de doğalgaz ulaşacağını belirtti.

Belde Belediye Başkanı Salih Görtürk ise göreve seçildiğinden beri halkın yaşam kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade ederek "Çok şükür, verdiğimiz çabalar meyvelerini veremeye başladı. Belde halkımız için ihtiyaç noktasında elzem olan doğalgazın meşalesini sizlerle birlikte yakmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Okunan duanın ardından doğalgazın hizmete girmesi sebebiyle sembolik olarak doğalgaz meşalesi yakıldı.

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya, TürkAkım üzerinden Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek Macaristan’a TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bu sevkiyat 15 yıl boyunca sürecek.

Artan üretim, doğalgaz ithalatını fırlatacak Türkiye’nin 2019’da 45 milyar metreküp olan doğalgaz ithalatının, pandemi sonrası başlayan üretimle birlikte artması bekleniyor.