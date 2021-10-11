Türkiye Gazetesi

Bu sabah, Türkiye Afyonkarahisar'da gelen bir acı haberle sarsıldı. İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüs, mıcırlı yolda şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarpan araç paramparça olurken İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Bu olay sonrası bir elim kaza da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşandı. Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa K. idaresindeki minibüs, kırsal Gerdek Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücüyle, araçtaki 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri 6 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı öğrencilerden İrem Çevik (15) buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sürücünün durumunun ağır, diğer öğrencilerin ise iyi olduğu öğrenildi.