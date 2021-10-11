Türkiye Gazetesi

Bozova ilçe merkezinden öğrenci alan Mustafa K.‘nin kullandığı servis minibüsü, iddiaya göre Gerdek Mahallesi'ne bağlı Çinpolat mezrasına giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı.

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi İrem Çevik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyon'da öğrenci servisi yoldan çıkt: 5 ölü, 5 yaralı Afyon'un İşcehisar ilçesinde, okul servisi kontrolden çıkarak ikiyi bölündü. 5 öğrenci hayatını kaybederken 5 öğrenci de yaralandı. Kazayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Melisa Demirel’in kardeşi olduğu öğrenildi.

İşçileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.