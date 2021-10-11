Türkiye Gazetesi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Hasan Bodur, “İki aşımı Biontech tercihimle yaptırdım. Ancak geçtiğimiz hafta halsizlik ve ardından öksürük başladı. Nefes almakta da zorluk yaşadım. Aşı olduğuma dua ediyorum. Şu an tedavim devam ediyor. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat etsinler. Aşılarını ise mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu işin şakası yok” diye konuştu.

Delta varyantı gençleri vurdu: Yoğun bakımda yaş ortalaması düştü Delta varyantının en çok gençleri hedef aldığını belirten uzmanlar, yoğun bakımda yatan ağır hastaların yaş ortalamasının da 25-35 aralığına kadar düştüğünü açıkladı.