Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Terme, Tekkeköy, 19 Mayıs, İlkadım ve Vezirköprü İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 9 kilo 641 gram kubar esrar, 1288 kök kenevir bitkisi, 3 gram toz esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik uyuşturucu ecza hapı ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Otobanda nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Kuzey Marmara otoyolunda bir tıra düzenlenen nefes kesen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken uyuşturucu sevkiyatı yapan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.