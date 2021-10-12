Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde Suriye uyruklu Faysal A. ve A.I henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

YÜZÜNDEN VURDU

Çıkan silahlı kavgada A.I, Faysal A.’yı pompalı tüfekle yüzünden vurarak olay yerinden kaçtı. Faysal A. kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Faysal A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Silahlı yaralama olayının şüphelisi A.I olay yerinden kaçarak kayınvalidesinin evine gitti. A.I kayınvalidesinin evine olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfeği saklayıp kaçtı. Polis ekipleri yaptığı delil çalışmalarında A.I’ın sakladığı pompalı tüfekleri buldu.

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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