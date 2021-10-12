Türkiye Gazetesi

Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bir evde başlayan yangın, 2 eve daha sıçradı: Bir kişi öldü Manisa'da, bir evde başlayan yangının civardaki iki eve daha sıçradı. Feci yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın bir evi kül etti Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.