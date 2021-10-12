Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Azez'de seyir halindeki zırhlı araca Tel Rıfat bölgesinden teröristlerce saldırı yapıldı. Güdümlü füzeyle yapılan saldırıda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu, 2 özel harekatçı da yaralandı.

Şehit polisler için ilk tören Gaziantep'te düzenlenirken, törenin ardından Fatih Doğan'ın naaşı Adıyaman'a, Cihat Şahin'in cenazesi ise Elazığ'a gönderildi.

BAKAN SOYLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Fatih Doğan için Adıyaman’da düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarını teselli edip, başsağlığı diledi. Bakan Soylu, şehidin MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı olan babası Mehmet Doğan ile birlikte mezarlığa kadar tabuta omuz verdi. Şehidin yaklaşık bir yıl önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

İki çocuk babası şehit Cihat Şahin’in cenazesi de memleketi Elâzığ’da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Bakan Soylu şehidin tabutunu taşıdı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 özel harekat polisi şehit oldu İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/PYD terör örgütünce zırhlı araca güdümlü füzeyle hain bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda; 1 Özel Harekat Polisinin olay yerinde şehit olduğu, 3'ünün ise yaralandığı öğrenildi. Yaralı polislerden birinin daha hastanede hayatını kaybettiği ve şehit sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu! MSB tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğu öğrenildi.