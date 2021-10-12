Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Aşılama oranlarını yüzde 80’lerin üzerine çıkaran ülkelerde hem vakalar hem de ölüm oranlarındaki düşüşler net bir şekilde görülmeye başladı. Nüfusunun yüzde 80-85’ini aşılayan birçok ülke de Covid-19 sınırlamalarını tamamen kaldırdı. Türkiye’de ise ‘tam aşılı’ olanların oranı hâlen yüzde 55 civarında. Son üç ayda koronavirüs kaynaklı ölümler 16 bine dayanırken bu ölümlerin yüzde 90’dan fazlasının aşı sürecini tamamlamayanlardan oluştuğu belirtildi.

Üçüncü dozunu olmayanların yoğun bakımlardaki sayısı da artışa geçti. Türkiye genelinde yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarının yüzde 39’unun üçüncü dozunu yaptırmayanlar olduğu belirtildi. Sırası geldiği hâlde üçüncü dozunu olmayanların sayısının 5 milyondan fazla olduğu, bu kişilerin risklerinin arttığı belirtildi.

18 yaş üstü 7,5 milyon civarındaki kişi ise hiç aşı olmadı. Delta varyantı etkisiyle Türkiye’deki aktif vakalar da 500 bin sınırına dayandı. 485 bin aktif vakanın en az 435 bini ya aşısız, ya da aşı sürecini tamamlayanlar. Günlük 30 bin civarındaki vaka sayılarının kış boyunca süreceği, küçük artışlara rağmen çok büyük bir atak beklenmediği görüşü dile getiriliyor.

GRİP UYARISI

Uzmanlar önümüzdeki süreçte bir başka tehdidin ise mevsim gribi olduğuna dikkat çekiyor. Toplumun geçen sene büyük oranda maske kullanması sebebiyle gribin nadir görüldüğünü hatırlatan uzmanlar “Vücut hafızası bir anlamda gribi unuttuğu için ve bu dönemde maske kullanımı azaldığı için hem dünyada hem Türkiye’de grip vakalarında artış bekleniyor” değerlendirmesini yapıyor.

Aşılama hızla devam ediyor! Mavi il sayısı 24 oldu Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75’i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Aşılama oranımız yüzde 82,5 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 16 Eylül itibariyle kentte aşılama oranının yüzde 82,5 olduğunu belirterek, aşı yaptıranların sayısını açıkladı.

Eğitimin devamı için aşılama şart Delta varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya ülkeleriyle paralel olarak ülkemizde de çocuklarda enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, yeni eğitim döneminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.