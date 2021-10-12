Türkiye Gazetesi

İstanbul'da insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Vatandaşın unutkanlığı, duyarlı bir taksicinin hassasiyeti sayesinde hezimete dönmeden çözüldü. Değerli eşyalarını bindiği takside unutan vatandaş, taksicinin hemen polise başvurmasıyla rahat bir nefes aldı.

ALTINLARI ALIP KARAKOLUN YOLUNU TUTTU

Bayrampaşa Kocatepe mahallesinde dün saat 13.50 sıralarında taksi şoförü Muzaffer Usta, 34 TBE 63 plakalı taksisine 3’ü kadın 4 kişiyi aldı. Taksici Usta yolcularını kaymakamlık binasına bıraktı. Yolcuların inmesinin ardından aracını kontrol eden Usta, bezin içerisinde 4 adet burma bilezik, 1 adet beşli reşat altın ve 50 lira unutulduğunu gördü. Taksisinde unutulan altınları fark eden taksi şoförü, soluğu Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’nde alarak, unutulan altınları polis ekiplerine teslim etti.

TAKSİCİ ÖRNEK DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Polis ekipleri ise taksicinin bu örnek davranışının ardından yaptığı çalışma ile altınların sahibini buldu. Altınların teslim edildiği sahibi rahat bir nefes alırken, taksici örnek davranışı ile takdirleri topladı. Altınlarını bulan kadının mutluluğu ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Takside unutulanlar 'yok artık' dedirtiyor! Köpeğini bırakıp giden bile var İzmir'deki taksilerde yılda binin üzerinde eşya unutulurken, listenin başında cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor. Takside köpeğini bırakıp gidenlerin bile olması duyanları şaşırtıyor.