Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop hariç) Batı Karadeniz bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde, sabah saatlerinde yerel pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK 6 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 BÖLGEDE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara’nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli 23

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 11 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji'den alınan bilgire göre Çanakkale ve Trakya bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre, bugün 10 ilde sağanağın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde zaman zaman orta kuvvette eseceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de sağanak alarmı Meteoroloji, yarın için Ege ve Marmara bçlgelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışın hakim olacağı uyarısını yaptı.