Ayrıntılar geliyor...
'Hayali Araç' soruştumasında 11 kişiye gözaltı
12.10.2021 - 11:59 | Son Güncelleme: 12.10.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Sondakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Hayali Araç" soruşturmasında farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çeken ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz tescil ettiren 11 şahıs hakkında Ankara merkezli, İstanbul ve Konya illerinde arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Etiketler : hayali araç,dolandırıcılık,
806355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/806355.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER