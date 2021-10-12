Türkiye Gazetesi

Bursa'da cadde üzerinde denetim yapan trafik polisleri, plakasız bir motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edilirken 53 yaşındaki sürücü Cemalettin E'ye de bin 300 TL ceza kesildi.

CEZAYI DUYUNCA FENALAŞTI

Ceza miktarını duyan sürücü, fenalık geçirdiğini söyleyerek yere oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri yardım etti. Su ikram edilen sürücü, polis ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansına alındı. Hastaneye sevk edilen sürücü, tedavinin ardından taburcu edildi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kahvehanelerde her türlü kağıt oyununun oynanması yasaklanırken, Malatya’da ruhsatsız bir kahvehanede oyun oynayan 4 şahsa 3'er bin TL ceza kesildi. Cezayı duyan şahıslar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oğluna verilen 60 yıl cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2012 yılında sevgilisinin evine tüfekle ateş eden Barış Soğancı, 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. 28 yıl hapis cezası alan gencin cezasını Yargıtay az bularak bozdu, Barış Soğancı tekrar yargılandığı davanın karar duruşmasında 60 yıl ceza alınca, annesi adliye dışında ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

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