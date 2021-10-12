Türkiye Gazetesi

Adana'da Varda Köprüsü yakınındaki kayalık bölgede hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen iki kuzen dengelerini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

21 yaşındaki Hatice N. K. olay yerinde hayatını kaybederken, Karabulut'u tutmak isterken uçurumdan düşen 25 yaşındaki kuzeni Mazlum S. de ağır yaralandı.

Mazlum S. ve Hatice N. K. düştükleri yerden ​itfaiye ve AFAD'ın 1 saatlik çalışması ile çıkarıldı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kızın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na getirildi.

Genç kız defnedilirken baba Murat K. ile anne Ayşe K. gözyaşlarına boğuldu. Hatice’nin kız kardeşi Ahsen K. da ablasının şef önlüğünü elinden bırakmadı. Hatice’nin bir arkadaşı da cenaze yıkanırken 'kardeşimi incitmeyin' diyerek ağladı.

21 yaşındaki Hatice N. K.’nin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Adana'da feci son! Selfie çekerken uçurumdan düştüler Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çeken iki kişi uçurumdan düştü. Gençlerden biri öldü.

Selfie çekerken canından oldu Şanlıurfa’da tüfekle özçekim yapmak isteyen 19 yaşındaki genç, silahın ateş alması ile hayatını kaybetti.

Selfie çekerken uçurumdan denize düştü İngiltere’de ismi açıklanmayan 28 yaşındaki bir turist, Swanage yakınlarındaki Old Harry Rocks kayalıklarında selfie çekerken uçurumdan düştü.