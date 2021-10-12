Türkiye Gazetesi

Samsun’un Emirefendi Mahallesi’nde dün gerçekleşen olayda iddiaya göre eve alkollü gelen 31 yaşındaki N. Ş. babaannesi S. Ş.’yi darp ederek telefonunu elinden aldı. Darp edilen babaanne bulduğu telefonla polisi arayarak torununun telefonunu çalarak kendisini darp ettiğini ihbar etti.

BABANNESİNİ DARP EDEN TORUN SERBEST BIRAKILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayişi Büro Amirliği ekiplerine torununu şikayetçi olan babaanne, Eve gelen torun N.Ş. polislerin yanında telefonunu babaannesine verdi. Darp edilen babaanne hastaneye kaldırıldı. Ş.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Ş.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babannesini son anda kurtardı! İzmit'te 85 yaşındaki bir kadın kendini ipe asarak intihar etmek istedi. Yaşlı kadının intiharını eve son anda gelen torunu önledi.