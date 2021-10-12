Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında önceki gün yaşanan bir kaza, bütün Türkiye'yi derinden sarstı. Bölgedeki köylerden topladığı öğrencileri minibüsüyle Alanyurt Ortaokuluna götüren Adallettin T. (53), Çatağıl çıkışındaki mıcırlı yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen araç, paramparça olurken içindeki 10 öğrenci dışarı savruldu. Feci kazadan İsmail Eser (11), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybederken beş öğrenci de yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklandı. Adallettin T, adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine "Yok, normal şekilde kullanıyordum" cevabını verdi.
"BİR GÜN BU ÇOCUKLARI ÖLDÜRECEKSİN"
Ancak ölenlerin yakınları, onun bu sözlerini yalanladı. Ölen İsmail ve Nisa Eser kardeşlerin halası Kadriye Tek, yaşadıkları acının tarifi olmadığını belirterek "Servis aracının kapısı bozuktu. Adalettin iple bağlamıştı. Kaza anında da hızlı gidiyormuş. Nisa hemşire, kardeşi ise veteriner olmak istiyordu. Yandık biz. Bütün köy yandı. Çoluğumuz çocuğumu gitti" dedi. Eser kardeşlerin yengesi Kezban Eser de "Kazadan dört gün önce Adalettin minibüsle kapımızın önünden geçti. İçinde öğrenciler varken kapısı açıldı. Eşim 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin. Bu aracı düzelt' diye uyardı. Ancak dinlemedi, basıp gitti. Aracın kapısı hiç kapalı değildi" diye konuştu.
HASTA OLDU, KAZADAN KURTULDU
Öte yandan, İsmail ile Nisa'nın babası Cemil Eser, diğer oğlunun o gün hasta olduğu için okula gitmediğini ve bu sayede kazadan kurtulduğunu söyledi. Baba Eser "Hasta olmasa bu da (oğlunu göstererek) ölecekti. İki çocuğum gitti, ne yapayım ben? Yandım, bittim. Duvarlarım çöktü" ifadelerini kullandı.
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Afyonkarahisar'daki 5 öğrencinin öldüğü kazada sürücüye şok suçlama
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün yaşanan kazada beş çocuk öldü. Tutuklanan sürücü Adallettin T'nin kaza anında hızlı gittiği ve aracının kapısını iple bağladığı iddia edildi. Ayrıca öğrencilerin yakınlarının kendisini "Bir gün bu çocukları öldüreceksin" diye uyardığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında önceki gün yaşanan bir kaza, bütün Türkiye'yi derinden sarstı. Bölgedeki köylerden topladığı öğrencileri minibüsüyle Alanyurt Ortaokuluna götüren Adallettin T. (53), Çatağıl çıkışındaki mıcırlı yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen araç, paramparça olurken içindeki 10 öğrenci dışarı savruldu. Feci kazadan İsmail Eser (11), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybederken beş öğrenci de yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklandı. Adallettin T, adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine "Yok, normal şekilde kullanıyordum" cevabını verdi.
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