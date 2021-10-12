Tunceli'de bir çoban su çukurunda boğularak öldü. Olay, Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girip yıkanmak istedi.
KÖYLÜLER FARK ETTİ
Derin olan sudan çıkamayan çobanı göremeyen köylüler durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, su birikintisinin kıyısında çobanın giysilerini gördü. Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı. Çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yıkanmak için girdiği su çukurunda boğuldu
Tunceli'de meydana gelen olayda bir çoban yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğularak can verdi. Genç çobanın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
Tunceli'de bir çoban su çukurunda boğularak öldü. Olay, Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girip yıkanmak istedi.
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